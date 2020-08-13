Дэвид Блатт: весь опыт в сборной России — это яркая часть моей тренерской карьеры

Бывший главный тренер сборной России Дэвид Блатт ответил на вопрос, какая медаль для него более важная, — «золото» Евробаскета-2007 или «бронза» Олимпийских игр-2012.
«Любовь и красота не терпят сравнений. Обе эти медали ценны по-своему, и поставить какую-то одну выше — означает принизить заслуги тех, кто помогал добывать другую. Испытываю большую радость и благодарность в адрес игроков и штаба сборной, с которыми работал. И это многие еще забывают бронзу Евробаскета-2011 в Литве. Но ведь там мы были просто великолепны! Шли с балансом 9-0, пока не встретились в полуфинале с французами. У них был отличный состав: Паркер, Батюм, Ноа… Но и мы тоже были прекрасной командой! Кириленко, Хряпа, Фридзон, Моня, Быков, Хвостов, Понкрашов, Мозгов, Швед. С 2006-го по 2012-й у нас было несколько отличных команд с отличными игроками. Весь мой опыт в сборной России — это яркая часть моей тренерской карьеры», — приводит слова Блатта «Матч ТВ».
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