Кириленко: бронзовый матч ОИ закрепил Шведа в статусе лидера, который может «тащить» всех

Бывший игрок сборной России по баскетболу, ныне президент РФБ Андрей Кириленко отметил значимость матча за третье мето с Аргентиной на лондонской Олимпиаде 2012 года в карьере защитника «Химок» Алексея Шведа.

«Очень понравилась эта игра, одна из лучших в исполнении сборной России именно как команды. Такой собранности в концовке я давно не видел. Все были вместе, помогали друг другу, пластались по паркету. И, конечно, это была феноменальная игра Алексея Шведа (25 очков). Именно в том матче он сделал шаг из юношеского баскетбола в настоящий взрослый — хотя к тому моменту уже имел на руках контракт НБА. Бронзовый матч в Лондоне закрепил Шведа в статусе лидера сборной, который может «тащить» всех и решать исход таких серьезных концовок.

Мне посчастливилось быть на трех Играх. И если на двух наша команда славы не снискала, то добыть первую в истории сборной России олимпийскую медаль было очень круто. Аргентинцы — олимпийские чемпионы-2004, сохранившие многих лидеров и восемь лет спустя: Джинобили, Скола, Оберто, Дельфино… Украсть у них эту бронзу в Лондоне дорогого стоило», — приводит слова Кириленко «Матч ТВ».