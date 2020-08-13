Кириленко: бронзовый матч ОИ закрепил Шведа в статусе лидера, который может «тащить» всех

Бывший игрок сборной России по баскетболу, ныне президент РФБ Андрей Кириленко отметил значимость матча за третье мето с Аргентиной на лондонской Олимпиаде 2012 года в карьере защитника «Химок» Алексея Шведа.
«Очень понравилась эта игра, одна из лучших в исполнении сборной России именно как команды. Такой собранности в концовке я давно не видел. Все были вместе, помогали друг другу, пластались по паркету. И, конечно, это была феноменальная игра Алексея Шведа (25 очков). Именно в том матче он сделал шаг из юношеского баскетбола в настоящий взрослый — хотя к тому моменту уже имел на руках контракт НБА. Бронзовый матч в Лондоне закрепил Шведа в статусе лидера сборной, который может «тащить» всех и решать исход таких серьезных концовок.
Мне посчастливилось быть на трех Играх. И если на двух наша команда славы не снискала, то добыть первую в истории сборной России олимпийскую медаль было очень круто. Аргентинцы — олимпийские чемпионы-2004, сохранившие многих лидеров и восемь лет спустя: Джинобили, Скола, Оберто, Дельфино… Украсть у них эту бронзу в Лондоне дорогого стоило», — приводит слова Кириленко «Матч ТВ».
- 13 августа 2020
-
00:50
-
00:43
-
00:37
- 12 августа 2020
-
23:57
-
22:49
-
21:50
-
21:43
-
20:23
-
20:02
-
19:06
-
17:56
-
16:59
-
16:01
-
14:29
-
12:43
-
11:11
-
09:59
-
09:03
-
09:01
-
08:36
-
08:25
-
08:14
-
08:06
-
07:57
-
07:17
-
06:52
-
04:59
-
02:50
-
00:49
-
00:35
- 11 августа 2020
-
23:29
-
23:19
-
22:27
-
22:13
-
21:48