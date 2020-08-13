Джеймс Харден побил знаменательное достижение Майкла Джордана

Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден в матче регулярного чемпионата НБА с «Индиана Пэйсерс» (104:108) набрал 45 очков, 17 подборов и 9 передач.
Харден провёл третью игру в карьере, набирая как минимум 45 очков и 15 подборов. Харден превзошёл легендарного Майкла Джордана, который выдал два матча со статистикой 45-15 с тех пор как стартовые составы впервые начали фиксироваться в протоколах статистики с сезона-1970/1971. Джеймс теперь делит делит рекорд в истории НБА со своим одноклубником Расселлом Уэстбруком. Оба игрока провели больше всего матчей 45-15 (по три) среди защитников в стартовом составе.
«Хьюстон» занял четвёртое место в Западной конфренции НБА. Соперником «Рокетс» в первом раунде плей-офф станет «Оклахома-Сити Тандер».
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Хьюстон Рокетс».
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