Джеймс Харден покорил фантастический рекорд Шакила О'Нила

Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден в матче регулярного чемпионата НБА с «Индиана Пэйсерс» (104:108) набрал 45 очков, 17 подборов и 9 передач.
Харден оформил 43-й дабл-дабл за карьеру с 40 или более набранных очков за игру. Он повторил рекорд легендарного центрового Шакила О'Нила. Шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллз» Майкл Джордан сумел набрать 39 дабл-даблов с 40+ очков и уступает Хардену и О'Нилу.
«Хьюстон» занял четвёртое место в Западной конфренции НБА. Соперником «Рокетс» в первом раунде плей-офф станет «Оклахома-Сити Тандер». В составе «Тандер» выступает разыгрывающий Крис Пол, с которым Харден два года вместе выступал в «Рокетс». В межсезонье-2019 Джеймс поссорился с Полом, которого обменяли в «Тандер» на Расселла Уэстбрука.
- 13 августа 2020
-
09:44
-
09:05
-
08:30
-
08:23
-
08:16
-
08:11
-
08:08
-
07:19
-
07:07
-
06:53
-
06:11
-
00:50
-
00:43
-
00:37
- 12 августа 2020
-
23:57
-
22:49
-
21:50
-
21:43
-
20:23
-
20:02
-
19:06
-
17:56
-
16:59
-
16:01
-
14:29
-
12:43
-
11:11
-
09:59
-
09:03
-
09:01
-
08:36
-
08:25
-
08:14
-
08:06
-
07:57