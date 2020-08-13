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Джеймс Харден покорил фантастический рекорд Шакила О'Нила

Джеймс Харден покорил фантастический рекорд Шакила О'Нила
Баскетбол / НБА 0

Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден в матче регулярного чемпионата НБА с «Индиана Пэйсерс» (104:108) набрал 45 очков, 17 подборов и 9 передач.

Харден оформил 43-й дабл-дабл за карьеру с 40 или более набранных очков за игру. Он повторил рекорд легендарного центрового Шакила О'Нила. Шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллз» Майкл Джордан сумел набрать 39 дабл-даблов с 40+ очков и уступает Хардену и О'Нилу.

«Хьюстон» занял четвёртое место в Западной конфренции НБА. Соперником «Рокетс» в первом раунде плей-офф станет «Оклахома-Сити Тандер». В составе «Тандер» выступает разыгрывающий Крис Пол, с которым Харден два года вместе выступал в «Рокетс». В межсезонье-2019 Джеймс поссорился с Полом, которого обменяли в «Тандер» на Расселла Уэстбрука.

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