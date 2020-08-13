Определена сборная «Химок» за последнее десятилетие

Болельщики Евролиги выбрали игроков «Химок», которых они считают лучшими за последнее десятилетие. Полный список был опубликован на официальном сайте турнира.



Первое место среди баскетболистов подмосковного клуба с большим отрывом занял Алексей Швед. Он набрал 97,85% голосов. Это самый высокий процент среди игроков всех 15 команд.



Следом за Шведом в пятёрку лучших игроков «Химок» вошли: Тайлер Ханикатт, за него проголосовало 80,26% фанатов; Энтони Гилл (75,11%), Сергей Моня (60,09%) и Джордан Микки (51,93%).

На позициях с шестой по десятую расположились: Тайриз Райс (50,21%), Кит Лэнгфорд (44,64%), Стефан Йович (42,49%), Девин Букер (36,48%) и Юнас Йеребко (34,76%).

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.