Форвард ЦСКА Антонов стал жертвой мошенников

Баскетболист ЦСКА и сборной России Семён Антонов дважды за несколько месяцев отправил деньги мошенникам, сообщает телеграм-канал «Мутко против». Игрок думал, что помогает физиотерапевту клуба.
В мае Антонову пришло сообщение с неизвестного номера. Человек представился физиотерапевтом ЦСКА Александром Батом и попросил в долг немного денег. Семён обратил внимание на аватарку — на фото действительно было лицо Бата. Антонов решил помочь и отправил деньги. Спустя пару месяцев история повторилась. С неизвестного номера от имени Бата вновь попросили денег. Семён и в этот раз решил помочь.
Факт мошенничества обнаружился лишь в августе, когда Антонов решил попросить деньги назад. После недолгого разговора стало понятно, что Семён стал жертвой мошенников, которых теперь разыскивает полиция.
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