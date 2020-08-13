Гомельский назвал единственную пару плей-офф НБА, за которой будет интересно следить

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский поделился ожиданиями от предстоящего старта плей-офф НБА.
«Надеюсь, что накал борьбы в плей-офф будет выше, чем по ходу возобновлённого чемпионата. В некоторых матчах из-за решения тренеров — давать отдых ведущим игрокам, играть третьей пятёркой — я не видел борьбы как таковой.
Единственная пара, за которой будет интересно наблюдать, — «Индиана» — «Майами». Это будет очень интересно. «Бостон» же играет намного интереснее, чем «Филадельфия», предполагаю счёт 4-1. В паре «Милуоки» — «Орландо» я тоже не ожидаю особой борьбы.
Что касается Западной конференции, где не определилось восьмое место, то кто бы его ни занял, даже если сенсационный «Финикс», обыгрывающий всех в «пузыре»… надо играть с «Лос-Анджелес Лейкерс», а у Вогеля определённый состав. Не думаю, что нас ждёт какая-то борьба. Матч «Клипперс» — «Даллас» будет зрелищным. Но «Клипперс» превосходит и по составу, и по глубине. Сейчас нет дополнительного преимущества: своего или чужого поля», — сказал Гомельский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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