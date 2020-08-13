Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Кавай Леонард отреагировал на выход «Клипперс» в плей-офф

Кавай Леонард отреагировал на выход «Клипперс» в плей-офф
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард не считает, что второе место в турнирной таблице имеет значение. По словам Леонарда, главное для команды — попадание в плей-офф, а не победа в регулярном чемпионате.

«Я просто рад, что мы смогли попасть в плей-офф. Я не думаю, что в настоящий момент место в таблице имеет значение», — приводит слова Леонарда TalkBasket.

Ранее стали известны семь пар команд, которые сыграют в первом раунде плей-офф НБА. Это «Лос-Анджелес Клипперс» — «Даллас Маверикс», «Хьюстон Рокетс — Оклахома Сити Тандер», «Денвер Наггетс» — «Юта Джаз», «Филадельфия Сиксерс — Бостон Селтикс», «Майами Хит» — «Индиана Пэйсерс», «Бруклин Нетс» — «Торонто Рэпторс» и «Милуоки Бакс» — «Орландо Мэджик».

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020