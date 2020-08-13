Кавай Леонард отреагировал на выход «Клипперс» в плей-офф
Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард не считает, что второе место в турнирной таблице имеет значение. По словам Леонарда, главное для команды — попадание в плей-офф, а не победа в регулярном чемпионате.
«Я просто рад, что мы смогли попасть в плей-офф. Я не думаю, что в настоящий момент место в таблице имеет значение», — приводит слова Леонарда TalkBasket.
Ранее стали известны семь пар команд, которые сыграют в первом раунде плей-офф НБА. Это «Лос-Анджелес Клипперс» — «Даллас Маверикс», «Хьюстон Рокетс — Оклахома Сити Тандер», «Денвер Наггетс» — «Юта Джаз», «Филадельфия Сиксерс — Бостон Селтикс», «Майами Хит» — «Индиана Пэйсерс», «Бруклин Нетс» — «Торонто Рэпторс» и «Милуоки Бакс» — «Орландо Мэджик».
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