Названа сборная ЦСКА за последнее десятилетие

Евролига на официальном сайте представила сборную ЦСКА последнего десятилетия по версии болельщиков.
Милош Теодосич и Кайл Хайнс (оба – по 91,41% голосов) разделили первое место. Хайнс в составе ЦСКА дважды выиграл Евролигу (2016, 2019), в коллекции Теодосича один титул в составе «армейцев» (2016). Хайнс и Теодосич ранее вошли в сборную Евролиги по итогам десятилетия.
В сборную ЦСКА также включены Нандо Де Коло (87,32%), Андрей Кириленко (81,19%), Уилл Клайберн (65,03%), Виктор Хряпа (58,28%), Рамунас Шишкаускас (57,06%), Кори Хиггинс (49,49%), Джей Ар Холден (43,35%) и Серхио Родригес (39,67%).
Голосование по определению сборной проводилось три недели на официальном сайте Евролиги.
Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.
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