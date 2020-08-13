Названа сборная ЦСКА за последнее десятилетие

Евролига на официальном сайте представила сборную ЦСКА последнего десятилетия по версии болельщиков.



Милош Теодосич и Кайл Хайнс (оба – по 91,41% голосов) разделили первое место. Хайнс в составе ЦСКА дважды выиграл Евролигу (2016, 2019), в коллекции Теодосича один титул в составе «армейцев» (2016). Хайнс и Теодосич ранее вошли в сборную Евролиги по итогам десятилетия.

В сборную ЦСКА также включены Нандо Де Коло (87,32%), Андрей Кириленко (81,19%), Уилл Клайберн (65,03%), Виктор Хряпа (58,28%), Рамунас Шишкаускас (57,06%), Кори Хиггинс (49,49%), Джей Ар Холден (43,35%) и Серхио Родригес (39,67%).



Голосование по определению сборной проводилось три недели на официальном сайте Евролиги.

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