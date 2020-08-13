ESPN представил свою версию сборной рестарта сезона

Обозреватели портала ESPN представили свой вариант символической пятёрки рестарта сезона НБА в Орландо.

Дэмьен Лиллард («Портленд Трэйл Блэйзерс»), Девин Букер («Финикс Санз»), Лука Дончич («Даллас Маверикс»), Ти Джей Уоррен («Индиана Пэйсерз») и Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс») прежставлены в сборной от ESPN.

Тренировочный лагерь команд НБА завершился 29 июля. Последние матчи регулярного чемпионата продлятся до 14 августа, а уже 17 августа начнутся игры плей-офф. Ожидается, что полуфиналы конференций будут сыграны с 31 августа по 13 сентября. Финальные серии в Западных и Восточных конференциях пройдут в течение двух недель — с 15 по 28 сентября. Наконец, финальная серия НБА запланирована на 30 сентября — 13 октября.