Экс-игрок УНИКСа Параховский: ужасают действия правоохранительных органов в Беларуси

Известный центровой сборной Беларуси по баскетболу Артём Параховский, выступавший в казанском УНИКСе, высказался о сложившейся на родине политической обстановке.
Баскетболист призвал правоохранительные органы Беларуси не применять силу к манифестантам, выражающим несогласие с результатами президентских выборов.
«Последние несколько дней наблюдаю за происходящим в родной стране. Ужасают действия правоохранительных органов. Больно на душе, и сердце разрывается. Не этому вас учили [избивать свой народ дубинками]. Остановитесь, пожалуйста», — написал Параховский.
Соответствующий пост доступен на странице Параховского в «Инстаграме».
Напомним, согласно официальным данным, представленным ЦИК Беларуси, победу на выборах одержал действующий президент Александр Лукашенко.
- 13 августа 2020
-
23:45
-
23:43
-
23:17
-
22:55
-
21:46
-
21:17
-
20:33
-
18:53
-
18:25
-
18:01
-
16:15
-
15:26
-
15:17
-
14:54
-
13:34
-
13:15
-
13:06
-
11:59
-
10:59
-
09:44
-
09:05
-
08:30
-
08:23
-
08:16
-
08:11
-
08:08
-
07:19
-
07:07
-
06:53
-
06:11
-
00:50
-
00:43
-
00:37
- 12 августа 2020
-
23:57
-
22:49