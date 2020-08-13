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Экс-игрок УНИКСа Параховский: ужасают действия правоохранительных органов в Беларуси

Экс-игрок УНИКСа Параховский: ужасают действия правоохранительных органов в Беларуси
Баскетбол 0

Известный центровой сборной Беларуси по баскетболу Артём Параховский, выступавший в казанском УНИКСе, высказался о сложившейся на родине политической обстановке.

Баскетболист призвал правоохранительные органы Беларуси не применять силу к манифестантам, выражающим несогласие с результатами президентских выборов.

«Последние несколько дней наблюдаю за происходящим в родной стране. Ужасают действия правоохранительных органов. Больно на душе, и сердце разрывается. Не этому вас учили [избивать свой народ дубинками]. Остановитесь, пожалуйста», — написал Параховский.

Соответствующий пост доступен на странице Параховского в «Инстаграме».

Напомним, согласно официальным данным, представленным ЦИК Беларуси, победу на выборах одержал действующий президент Александр Лукашенко.

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