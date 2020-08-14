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Трипл-даблы Моранта и Валанчюнаса помогли «Мемфису» обыграть «Милуоки»

Трипл-даблы Моранта и Валанчюнаса помогли «Мемфису» обыграть «Милуоки»
Баскетбол / НБА 0

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Мемфис Гриззлис» принимал Милуоки Бакс». Встреча состоялась Реюньоне на стадионе «Виза Атлетик Центр» и завершилась победой «Мемфиса» со счётом 119:106.

В составе победителей самым результативным стал Диллон Брукс, который набрал 31 очко. По трипл-даблу оформили Джа Морант (12 очков, 13 подборов и 10 передач) и Йонас Валанчюнас (26 очков, 19 подборов и 12 передач).

За «Милуоки» лучшей результативностью отличился Брук Лопес, который набрал 19 очков.

В другом матче «Финикс Санз» разгромил «Даллас Маверикс» со счётом 128:102. Самым результативным в составе «Финикса» стал Девин Букер, набрав 27 очков. Лучшей результативностью в составе «Далласа» отличились Бобан Марьянович и Лука Дончич, набравшие по 18 очков.

НБА - регулярный чемпионат
13 августа 2020, четверг. 23:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
119 : 106
Милуоки Бакс
Милуоки
Мемфис Гриззлиз: Брукс - 31, Валанчюнас - 26, Морант - 12, Андерсон - 10, Кларк - 10, Аллен - 9, Толливер - 9, Дьенг - 7, Мелтон - 5, Porter, Ватанабэ, Гудурич, Джексон, Джексон, Джонс, Кончар, Уинслоу
Милуоки Бакс: Лопес - 19, Мейсон - 18, Дивинченцо - 17, Миддлтон - 14, Уилсон - 12, Браун - 5, Лопес - 5, Уильямс - 5, Корвер - 4, Бледсо - 3, Адетокунбо - 2, Коннотон - 2, Адетокунбо, Ильясова, Мэттьюз, Хилл
НБА - регулярный чемпионат
13 августа 2020, четверг. 23:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
128 : 102
Даллас Маверикс
Даллас
Финикс Санз: Букер - 27, Шарич - 16, Джонсон - 15, Пэйн - 15, Бриджес - 14, Эйтон - 11, Картер - 9, Рубио - 7, Диалло - 6, Jerome - 4, Окобо - 4, Lecque, Бэйнс, Камински, Убре
Даллас Маверикс: Дончич - 18, Марьянович - 18, Джексон - 13, Бареа - 9, Карри - 8, Хардуэй-младший - 8, Бёрк - 7, Кидд-Гилкрист - 6, Cleveland - 4, Reaves - 4, Райт - 4, Клебер - 3, Ли, Пауэлл, Порзингис, Финни-Смит
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