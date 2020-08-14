Трипл-даблы Моранта и Валанчюнаса помогли «Мемфису» обыграть «Милуоки»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Мемфис Гриззлис» принимал Милуоки Бакс». Встреча состоялась Реюньоне на стадионе «Виза Атлетик Центр» и завершилась победой «Мемфиса» со счётом 119:106.

В составе победителей самым результативным стал Диллон Брукс, который набрал 31 очко. По трипл-даблу оформили Джа Морант (12 очков, 13 подборов и 10 передач) и Йонас Валанчюнас (26 очков, 19 подборов и 12 передач).

За «Милуоки» лучшей результативностью отличился Брук Лопес, который набрал 19 очков.

В другом матче «Финикс Санз» разгромил «Даллас Маверикс» со счётом 128:102. Самым результативным в составе «Финикса» стал Девин Букер, набрав 27 очков. Лучшей результативностью в составе «Далласа» отличились Бобан Марьянович и Лука Дончич, набравшие по 18 очков.