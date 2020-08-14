«Сан-Антонио» не попал в плей-офф НБА впервые за 23 года

«Сан-Антонио Спёрс» уступил в матче регулярного чемпионата НБА с «Ютой Джаз» (122:128) и не вышел в плей-офф НБА, сообщает ESPN.

«Спёрс» заняли 11-е место по итогам «регулярки» с результатом 32-39. Команда Грега Поповича не вышла в плей-офф НБА впервые с 1997 года. Кроме того, впервые с сезона-1996/1997 «Сан-Антонио» одержал менее 50% побед в регулярном чемпионате.



«Сан-Антонио» выиграл пять титулов чемпиона НБА в период серии с попаданием в плей-офф. «Спёрс» построили династию с Тимом Данканом, Ману Джинобили и Тони Паркером, став самой стабильной франшизой лиги в новейшей истории. В последний раз «Спёрс» становился чемпионом лиги в 2014 году, обыграв в финальной серии «Майами Хит» с «Большой тройкой» в лице Леброна Джеймса, Дуэйна Уэйда и Криса Боша.