Определились участники стыковых матчей за право сыграть в плей-офф НБА

«Портленд Трэйл Блэйзерс» обыграл «Бруклин Нетс» (134:133) в матче регулярного чемпионата НБА и занял восьмое место в Западной конференции.
«Портленд» за право сыграть в плей-офф Западной конференции проведёт стыковые матчи с «Мемфис Гриззлиз». «Мемфис» занял 10-е место в «регулярке» благодаря победе над «Милуоки Бакс» (119:106). «Блэйзерс» необходимо выиграть один матч у «Гриззлиз». «Мемфис» не имеет права проигрывать и должен дважды подряд одержать победу над «Портлендом». Первая встреча состоится 15 августа.
«Финикс Санз» и «Сан-Антонио Спёрс» также имели шансы попасть в стыковые матчи. «Финикс» разгромил «Даллас Маверикс» (128:102) и одержал восьмую победу подряд после рестарта сезона. «Санз» остались единственной непобеждённой командой в «пузыре», но этого не хватило для выхода в плей-офф. «Финикс» и «Мемфис» показали одинаковый результат 34-39, «Гриззлиз» оказались выше по дополнительным показателям.
«Спёрс» уступили «Юте Джаз» (122:128) и прервали длившуюся с 1997 года серию попаданий в плей-офф.
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