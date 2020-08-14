Гомельский оценил потенциал «Реала» без Кампаццо в следующем сезоне

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский выразил мнение, что потеря аргентинского разыгрывающего Факундо Кампаццо не должна сильно сказаться на мадридском «Реале», и команда по-прежнему будет одним из лидеров Евролиги
«Потеря Кампаццо — существенная потеря. Возможная потеря Габриэля Дека, как мне кажется, не окажет сильного влияния на силу команды. Вопрос в том, кого подпишет «Реал» на оставшиеся позиции. Вряд ли следует ожидать, что замена Кампаццо будет равнозначной. Тем не менее думаю, что «Реал» будет одним из лидеров Евролиги в наступающем сезоне и сумеет пройти в «Финал четырёх», — написал Гомельский на своём сайте.
Ранее «Валенсия» дала понять разыгрывающему защитнику Хоакину Колому, что не рассчитывает на него в следующем сезоне. Главный тренер команды не заинтересован в игроке, поэтому клуб начал подыскивать ему варианты для продолжения карьеры. Так, услуги Колома были предложены мадридскому «Реалу».
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