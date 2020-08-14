Док Риверс выступил с новыми обвинениями в адрес Дональда Трампа

Главный тренер клуба НБА «Лос-Анджелес Клипперс» Док Риверс обвинил президента США Дональда Трампа в подавлении избирателей. Трамп хочет упразднить систему голосования по почте, что не нравится Риверсу.
«Забавно, но я всю жизнь голосовал по почте. Это никогда не было проблемой. А теперь внезапно возникла проблема. Происходит подавление избирателей, не так ли? Это не новость. Подавление избирателей происходит всю мою жизнь. С одной стороны, у нас есть подавление избирателей. С другой стороны, у нас внезапно возникает проблема с голосованием по почте, что никогда не было проблемой. Вы знаете, что есть четыре штата, которые голосуют только по почте. Они делают это годами, и у них не было никаких проблем. «Некто» хочет представить ситуацию так, чтобы мы поверили, что это проблема», — приводит слова Риверса Clutch Points.
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