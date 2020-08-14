Бывшая жена обвинила тренера «Торонто» в домашнем насилии. Она описала все жёсткие детали

Помощник главного тренера «Торонто Рэпторс» Эдриан Гриффин обвинен бывшей женой Одри Гриффин в повторяющихся случаях домашнего насилия, сообщает Yahoo Sports.



На скриншоте, который Одри разместила в «Твиттере», утверждается, что бывший муж проявлял к ней насилие много раз, иногда на глазах у детей.

Одри обвиняет Гриффина в том, что он душил её, швырял в стену, вытаскивал из дома, когда она была беременна, таскал по лужайке на глазах детей и заразил её венерическими заболеваниями, перед этим занимаясь незащищенным сексом с другими женщинами, не сообщив об этом. Она также утверждает, что Гриффин не выполнил постановление суда и не оказывал финансовой поддержки после развода. Одри утверждает, что у неё есть доказательства этих инцидентов, но Гриффину всё «сошло с рук» благодаря должности ассистента тренера в НБА.



46-летний Гриффин — бывший игрок, который стал тренером после завершения карьеры в НБА в 2008 году. Он работает помощником Ника Нерса в «Рэпторс» с 2018 года.