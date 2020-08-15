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«Клипперс» обыграли «Оклахому» в овертайме с разницей в четыре очка

«Клипперс» обыграли «Оклахому» в овертайме с разницей в четыре очка
Баскетбол / НБА 0

На стадионе «Эйч-Пи Филд Хаус» в Киссимми (США) состоялся матч регулярного чемпионата НБА между «Лос-Анджелес Клипперс» и «Оклахома-Сити Тандер», последний для этих команд. Встреча завершилась победой «Клипперс» со счётом 107:103, команда из Лос-Анджелеса добилась победы в овертайме.

Самым результативным игроком в составе «Лос-Анджелеса» стал лёгкий форвард Теренс Мэнн, сделавший дабл-дабл: 25 очков, 14 подборов, ещё один дабл-дабл записал на свой счёт Патрик Паттерсон, набравший 17 очков и сделавший 14 подборов. У «Оклахомы» самым результативным стал защитник Хамиду Диалло: 27 очков и 11 подборов.

«Клипперс» завершают регулярный чемпионат на втором месте в Западной конференции и на втором — в Тихоокеанском дивизионе. «Оклахома» — на шестом месте в Западной конференции и второе — в Северо-Западном дивизионе.

НБА - регулярный чемпионат
15 августа 2020, суббота. 01:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
107 : 103
ОТ
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Лос-Анджелес Клипперс: Мэнн - 25, Coffey - 21, Паттерсон - 17, Грин - 13, Макгрудер - 9, Ноа - 9, Джексон - 7, Зубац - 6, Беверли, Джордж, Л. Уильямс, Леонард, Моррис, Харрелл, Шамет
Оклахома-Сити Тандер: Диалло - 27, Шрёдер - 17, Жильжо-Александер - 13, Холл - 12, Базли - 9, Бертон - 6, Hervey - 5, Ноэль - 5, Roberson - 3, Галлинари - 3, Мускала - 3, Dort, Адамс, Надер, Пол, Фергюсон
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