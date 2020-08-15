«Клипперс» обыграли «Оклахому» в овертайме с разницей в четыре очка

На стадионе «Эйч-Пи Филд Хаус» в Киссимми (США) состоялся матч регулярного чемпионата НБА между «Лос-Анджелес Клипперс» и «Оклахома-Сити Тандер», последний для этих команд. Встреча завершилась победой «Клипперс» со счётом 107:103, команда из Лос-Анджелеса добилась победы в овертайме.
Самым результативным игроком в составе «Лос-Анджелеса» стал лёгкий форвард Теренс Мэнн, сделавший дабл-дабл: 25 очков, 14 подборов, ещё один дабл-дабл записал на свой счёт Патрик Паттерсон, набравший 17 очков и сделавший 14 подборов. У «Оклахомы» самым результативным стал защитник Хамиду Диалло: 27 очков и 11 подборов.
«Клипперс» завершают регулярный чемпионат на втором месте в Западной конференции и на втором — в Тихоокеанском дивизионе. «Оклахома» — на шестом месте в Западной конференции и второе — в Северо-Западном дивизионе.
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