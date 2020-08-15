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«Филадельфия» разгромила «Хьюстон» с разницей 38 очков

«Филадельфия» разгромила «Хьюстон» с разницей 38 очков
Баскетбол / НБА 0

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Хьюстон Рокетс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча состоялась в Реюньоне на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» и завершилась разгромной победой номинальных гостей со счётом 134:96.

В составе победителем самым результативным стал Тобиас Харрис, набравший 18 очков. Джоэл Эмбиид записал в свой актив 14 очков. Лучшей результативностью в составе «Хьюстона» отличился Джеймс Харден, который оформил дабл-дабл из 27 очков и 10 передач. Джефф Грин набрал 17 очков.

«Хьюстон Рокетс» потерпел третье поражение подряд. «Филадельфия Сиксерс» в свою очередь прервал трёхматчевую серию поражений. Этот матч стал для команд последним в регулярном чемпионате.

НБА - регулярный чемпионат
15 августа 2020, суббота. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
96 : 134
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Хьюстон Рокетс: Харден - 27, Грин - 17, Гордон - 13, Кабокло - 11, Такер - 7, Ковингтон - 5, Кэрролл - 5, Клемонс - 4, Маклемор - 3, Мба а Муте - 3, Риверс - 1, Frazier, Уэстбрук, Хаус, Чендлер
Филадельфия Сиксерс: Харрис - 18, Бёркс - 16, Нето - 14, Эмбиид - 14, Коркмаз - 12, Милтон - 11, Скотт - 10, Хорфорд - 10, Тибулл - 7, Pelle - 6, О'Куинн - 6, Shayok - 5, Ричардсон - 5, Робинсон, Симмонс
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