Смит: ставил на «Лейкерс» в борьбе за титул. Больше не ставлю
Журналист ESPN Стивен Эй Смит отказался от своих прежних слов о том, что «Лос-Анджелес Лейкерс» являются фаворитом в борьбе за титул чемпиона НБА.
«Я ставил на „Лейкерс“ в борьбе за титул. Больше не ставлю. Отсутствует Эйвери Брэдли, Рэджон Рондо вернётся в строй после травмы, „Лейкерс“ испытывают проблемы с точностью бросков. „Лос-Анджелес Клипперс“ являются командой номер один. „Милуоки Бакс“ может обыграть „Лейкерс“. Могу представить, как „Торонто Рэпторс“ обыграет их. Если оценивать шансы прямо сейчас, то я меняю прогноз. „Клипперс“ могут выиграть титул. Также это может сделать „Милуоки“. Я пока не делаю ставку, но таково моё мнение по состоянию на текущий момент», — приводит слова Смита Fadeaway World.
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