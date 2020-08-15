Смит: ставил на «Лейкерс» в борьбе за титул. Больше не ставлю

Журналист ESPN Стивен Эй Смит отказался от своих прежних слов о том, что «Лос-Анджелес Лейкерс» являются фаворитом в борьбе за титул чемпиона НБА.

«Я ставил на „Лейкерс“ в борьбе за титул. Больше не ставлю. Отсутствует Эйвери Брэдли, Рэджон Рондо вернётся в строй после травмы, „Лейкерс“ испытывают проблемы с точностью бросков. „Лос-Анджелес Клипперс“ являются командой номер один. „Милуоки Бакс“ может обыграть „Лейкерс“. Могу представить, как „Торонто Рэпторс“ обыграет их. Если оценивать шансы прямо сейчас, то я меняю прогноз. „Клипперс“ могут выиграть титул. Также это может сделать „Милуоки“. Я пока не делаю ставку, но таково моё мнение по состоянию на текущий момент», — приводит слова Смита Fadeaway World.