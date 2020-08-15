Аллен Айверсон: Майкл Джордан — величайший игрок в истории НБА

Член Зала славы, легенда НБА и «Филадельфии Сиксерс» Аллен Айверсон поделился мнением, кого он считает величайшим игроком в истории.



«Пытался копировать Майкла Джордана, но мне не хватало для этого роста. Изо всех сил пытался подражать этому парню, потому что это было лучшее, что видел в жизни. Вот почему люблю „Последний танец“. Могу похвастаться. Когда всё закончилось, я мог говорить — смотрите, я же говорил, что он является величайшим.



Как бы ни был велик Коби Брайант, как бы ни был велик Леброн Джеймс, Джордан — Чёрный Иисус. До смерти обожаю Леброна Джеймса. Люблю Леброна по-другому, потому что знаю его лично. Он лучше, чем просто баскетболист. Знаю его, его семью. Обожаю Коби Брайанта. Не знал его так хорошо, но, как баскетболист, он был крут. Эти трое парней вместе с Шаком — короли баскетбола», — приводит слова Айверсона Fadeaway World.