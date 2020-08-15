Бэйлесс: Дюрант — лучший игрок на планете, а Ирвинг — лучший клатчер, чем Лиллард

Известный телеведущий Скип Бэйлесс поделился мнением о выступлении «Бруклин Нетс» в рестарте сезона НБА.
«Представьте себе этот „Бруклин“ с Кевином Дюрантом, лучшим игроком на Земле, и Кайри Ирвингом, который является лучшим клатчером, чем Дэмьен Лиллард, а также остальными игроками, которые отказались от приезда в «пузырь». Можете назвать чемпионов Восточной конференции?» — написал Скип Бэйлесс в «Твиттере».
Дюрант стал игроком «Бруклин Нетс» в минувшее межсезонье, но так и не провёл за команду ни одного матча. Дюрант в конце минувшего сезона, защищая цвета «Голден Стэйт Уорриорз», получил тяжёлую травму.
Ирвинг возглавил коалицию игроков по бойкоту рестарта сезона НБА-2019/2020 в Орландо и предлагал создать отдельную лигу. Ирвинга поддержал атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Эйвери Брэдли, но дальше обсуждения на видеоконференции ситуация с бойкотом не зашла.
- 15 августа 2020
-
11:47
-
11:04
-
10:04
-
08:13
-
07:55
-
07:43
-
07:32
-
06:43
-
04:41
-
02:09
-
00:50
-
00:40
- 14 августа 2020
-
23:32
-
22:19
-
22:00
-
20:25
-
19:06
-
18:40
-
18:30
-
18:22
-
18:02
-
16:55
-
15:45
-
14:48
-
14:31
-
13:08
-
12:52
-
10:54
-
10:48
-
09:11
-
08:56
-
08:53
-
08:44
-
08:37
-
08:25