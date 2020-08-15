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Бэйлесс: Дюрант — лучший игрок на планете, а Ирвинг — лучший клатчер, чем Лиллард

Бэйлесс: Дюрант — лучший игрок на планете, а Ирвинг — лучший клатчер, чем Лиллард
Баскетбол / НБА 0

Известный телеведущий Скип Бэйлесс поделился мнением о выступлении «Бруклин Нетс» в рестарте сезона НБА.

«Представьте себе этот „Бруклин“ с Кевином Дюрантом, лучшим игроком на Земле, и Кайри Ирвингом, который является лучшим клатчером, чем Дэмьен Лиллард, а также остальными игроками, которые отказались от приезда в «пузырь». Можете назвать чемпионов Восточной конференции?» — написал Скип Бэйлесс в «Твиттере».

Дюрант стал игроком «Бруклин Нетс» в минувшее межсезонье, но так и не провёл за команду ни одного матча. Дюрант в конце минувшего сезона, защищая цвета «Голден Стэйт Уорриорз», получил тяжёлую травму.

Ирвинг возглавил коалицию игроков по бойкоту рестарта сезона НБА-2019/2020 в Орландо и предлагал создать отдельную лигу. Ирвинга поддержал атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Эйвери Брэдли, но дальше обсуждения на видеоконференции ситуация с бойкотом не зашла.

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