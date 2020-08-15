«Химки» являются самой возрастной командой Евролиги, ЦСКА — в топ-7

Подмосковные «Химки» стали самой возрастной командой предстоящего сезона Евролиги. Статистика была опубликована на сайте Gazzetta.gr.



Средний возраст игроков «Химок» составляет 30,6 года. Самым возрастным игроком в составе является Сергей Моня, которому 37 лет, самым молодым — Джордан Микки, которому в июле исполнилось 26 лет.



В тройке самых возрастных команд предстоящего сезона оказался и санкт-петербургский «Зенит», средний возраст игроков которого составляет 29,8 года. При этом возраст самого молодого игрока в составе питерского клуба — 27 лет, речь о Матеуше Понитке.



Не обошлось в десятке самых возрастных команд турнира и без ЦСКА — московский клуб занял седьмое место в этом списке со средним возрастом игроков 28,1 года. Самым возрастным в составе ЦСКА является Никита Курбанов, ему исполнилось 34 года.

«Баскония» (25,6 года), «Альба» (26), «Панатинаикос» (26,2), «Маккаби» (26,3), АСВЕЛ (26,4) и «Жальгирис» (26,6) стали единственными командами, средний возраст игроков которых составляет менее 27 лет.