«Торонто» установил исторический рекорд франшизы
«Торонто Рэпторс» завершил регулярный чемпионат НБА с лучшим в истории франшизы процентом побед.
«Рэпторс» после победы в последнем матче регулярного чемпионата с «Денвер Наггетс» (117:109) показали итоговый результат 53-19 (73,6% побед). В восьми матчах рестарта сезона НБА в Орландо у «Торонто» семь побед. «Милуоки Бакс» (56-17, 76,7%) стал первой командой Восточной конференции. «Рэпторс» заняли второе место на Востоке.
Напомним, уже определились 7 пар плей-офф: «Лос-Анджелес Клипперс» — «Даллас Маверикс», «Хьюстон Рокетс» — «Оклахома-Сити Тандер», «Денвер Наггетс» — «Юта Джаз», «Филадельфия Сиксерс» — «Бостон Селтикс», «Майами Хит» — «Индиана Пэйсерс», «Бруклин Нетс» — «Торонто Рэпторс» и «Милуоки Бакс» — «Орландо Мэджик».
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