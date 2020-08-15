ЦСКА провёл первую тренировку за 4,5 месяца

Баскетболисты ЦСКА собрались на первый тренировочный сбор, сообщает официальный сайт клуба. Все игроки прошли тест на коронавирус, все результаты показали отрицательный результат.

Команда пока тренируется без главного тренера Димитриса Итудиса, который остаётся в Греции и продолжает лечение от COVID-19.

«Димитрис обратился к собравшимся по видеосвязи, ставшей такой привычной в сумасшедшем 2020-м. Но тем, кто сейчас находится в Москве, добраться до базы было непросто. Всем иностранцам потребовалось лететь с пересадками, Янис Стрелниекс не без труда вернулся на собственной машине, а Торнике Шенгелия и вовсе начинал путь на попутном автомобиле и пешком – из Грузии сейчас самолеты не летают. Помогли друзья по обе стороны границы. Улететь в Москву новичок смог только из Владикавказа. К счастью, игроки и штаб прибыли на место в добром здравии, все тесты на COVID дали отрицательный результат», — сказано в заявлении клуба.