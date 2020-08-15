«Нью-Орлеан» уволил с поста главного тренера Джентри

Руководство «Нью-Орлеан Пеликанс» приняло решение отправить в отставку главного тренера команды Элвина Джентри, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски. Судя по всему, решение было принято после невыхода команды в плей-офф. После рестарта сезона луизианцы одержали только две победы и шесть раз проиграли.

В результате «Нью-Орлеан» завершил сезон на тринадцатом месте в турнирной таблице Западной конференции, одержав 30 побед и потерпев 42 поражения.

Джентри возглавлял «Пеликанс» с 2015 года и в регулярных чемпионатах привёл команду к 175 победам, при этом «Нью-Орлеан» под его руководством проиграл 225 раз. С Джентри луизианцы лишь раз вышли в плей-офф, в сезоне-2017/2018 вылетели на полуфинальной стадии матчей на вылет.

Сообщалось, что «Нью-Орлеан» могут возглавить Тайрон Лю или Джейсон Кидд.