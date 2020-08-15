«Бруклин» попробует заполучить Грега Поповича

Руководство «Бруклин Нетс» попробует заполучить на пост главного тренера команды Грега Поповича, возглавляющего «Сан-Антонио Спёрс», сообщает Los Angeles Times. В ходе сезона боссы клуба из Нью-Йорка уволили с поста тренера Кенни Аткинсона и пребывают в поисках нового рулевого.

Отметим, что 71-летний Попович на протяжении профессиональной карьеры в качестве главного тренера работал только с «Сан-Антонио». Он возглавляет техасцев с 1996 года. За это время команда завоевала пять титулов чемпиона, а сам Грег трижды признавался лучшим тренером года. В нынешнем сезоне «Сан-Антонио» впервые не пробился в плей-офф с 1997 года.

Напомним, Попович является также главным тренером национальной сборной США.