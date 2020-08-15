Определены MVP, лучший тренер и символические пятёрки рестарта НБА в Орландо

НБА на своём официальном сайте объявила MVP, символические пятёрки и лучшего тренера рестарта сезона-2019/2020 в Орландо.
Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард признан MVP. В вомьми матчах Лиллард набирал в среднем 37,6 очка и отдавал 9,6 передачи за игру.
Главный тренер «Финикс Санз» Монти Уильямс признан лучшим тренером. «Финикс» выиграл все восемь матчей в «пузыре», но этого не хватило для попадания в стыковые матчи за право сыграть в плей-офф.
В первую сборную вошли Дэмьен Лиллард («Портленд Трэйл Блэйзерс»), Девин Букер («Финикс Санз»), Лука Дончич («Даллас Маверикс»), Ти Джей Уоррен («Индиана Пэйсерс») и Джеймс Харден («Хьюстон Рокетс»).
Во вторую сборную включены Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»), Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс»), Майкл Портер-младший («Денвер Наггетс»), Карис Леверт («Бруклин Нетс») и Кристапс Порзингис («Даллас Маверикс»).
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