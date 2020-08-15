Бабушка Юсуфа Нуркича впала в кому и умерла от коронавируса

Бабушка центрового «Портленд Трэйл Блэйзерс» Юсуфа Нуркича умерла от коронавируса, сообщил баскетболист на своей странице в «Инстаграме».



67-летняя бабушка Нуркича Хана недавно впала в кому после заражения COVID-19 в Боснии и Герцеговине.



«Я думаю, люди не понимают, что пандемия коронавируса является реальностью. Нам повезло находиться здесь, в «пузыре», в безопасной обстановке. Мы проходим тесты на коронавирус каждый день. Пожалуйста, позаботьтесь о себе, наденьте эту проклятую маску, если вам велели её надеть», — заявил Нуркич.



Нуркич объявил о смерти своей бабушки в субботу, 15 августа, незадолго до стыкового матча за право сыграть в плей-офф Западной конференции НБА с «Мемфис Гриззлиз». Игрок вышел на паркет, несмотря на трагедию.

Фото доступно в Инстаграме Юсуфа Нуркича.