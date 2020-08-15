Бабушка Юсуфа Нуркича впала в кому и умерла от коронавируса

Бабушка центрового «Портленд Трэйл Блэйзерс» Юсуфа Нуркича умерла от коронавируса, сообщил баскетболист на своей странице в «Инстаграме».
67-летняя бабушка Нуркича Хана недавно впала в кому после заражения COVID-19 в Боснии и Герцеговине.
«Я думаю, люди не понимают, что пандемия коронавируса является реальностью. Нам повезло находиться здесь, в «пузыре», в безопасной обстановке. Мы проходим тесты на коронавирус каждый день. Пожалуйста, позаботьтесь о себе, наденьте эту проклятую маску, если вам велели её надеть», — заявил Нуркич.
Нуркич объявил о смерти своей бабушки в субботу, 15 августа, незадолго до стыкового матча за право сыграть в плей-офф Западной конференции НБА с «Мемфис Гриззлиз». Игрок вышел на паркет, несмотря на трагедию.
Фото доступно в Инстаграме Юсуфа Нуркича.
- 15 августа 2020
-
22:02
-
21:47
-
21:27
-
21:00
-
20:57
-
19:48
-
18:32
-
17:38
-
16:24
-
15:28
-
14:59
-
14:01
-
12:47
-
12:38
-
12:24
-
11:47
-
11:04
-
10:04
-
08:13
-
07:55
-
07:43
-
07:32
-
06:43
-
04:41
-
02:09
-
00:50
-
00:40
- 14 августа 2020
-
23:32
-
22:19
-
22:00
-
20:25
-
19:06
-
18:40
-
18:30
-
18:22