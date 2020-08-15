Драгич рассказал, как Шакил О'Нил издевался над ним в сезоне новичка
Разыгрывающий защитник «Майами Хит» Горан Драгич вспомнил о начале карьеры в НБА. Словенец отметил, что в бытность игроком «Финикс Санз» он столкнулся с неким подобием дедовщины. В частности, её проявление позволял себе ветеран лиги Шакил О'Нил.
«Когда мы отправлялись на выездные матчи, мне всегда приходилось таскать с собой синтезатор. В конце сезона я спросил, играл ли он хоть раз на синтезаторе. Он ответил, что не играл, потому что синтезатор сломан», — приводит слова на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски.
Напомним, О'Нил перебрался в команду из Аризоны на закате карьеры. К тому моменту он уже был четырёхкратным чемпионом лиги. Через два года после ухода из «Финикса» Шакил завершил карьеру.
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