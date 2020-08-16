«Портленд» обыграл «Мемфис» благодаря мощному дабл-даблу Нуркича и вышел в плей-офф

На арене Эйч-Пи Филд Хаус завершился матч так называемого плей-ин в Западной конференции, в котором «Портленд Трэйл Блэйзерс» встречался с «Мемфис Гриззлиз».

Команда из Орегона удачно начала поединок и уже после первой четверти вела с разницей в 12 баллов — 31:19. К большому перерыву коллектив из Теннесси немного сократил отставание — 52:58. В третьей четверти «Гриззлиз» не сбавляли обороты и даже вышли вперёд — 90:83. Но в заключительном игровом отрезке «Портленд» сумел прибавить и вырвал победу — 126:122.

Самым результативным в составе победителей стал Дэмьен Лиллард, набравший 31 очко. Мощный дабл-дабл из 22 очков и 21 подбора оформил Юсуф Нуркич. У «Мемфиса» 35 баллов в активе Джа Моранта.

Благодаря этой победе орегонцы вышли в плей-офф, где встретятся с «Лос-Анджелес Лейкерс».