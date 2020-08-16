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«Портленд» обыграл «Мемфис» благодаря мощному дабл-даблу Нуркича и вышел в плей-офф

«Портленд» обыграл «Мемфис» благодаря мощному дабл-даблу Нуркича и вышел в плей-офф
Баскетбол / НБА 0

На арене Эйч-Пи Филд Хаус завершился матч так называемого плей-ин в Западной конференции, в котором «Портленд Трэйл Блэйзерс» встречался с «Мемфис Гриззлиз».

Команда из Орегона удачно начала поединок и уже после первой четверти вела с разницей в 12 баллов — 31:19. К большому перерыву коллектив из Теннесси немного сократил отставание — 52:58. В третьей четверти «Гриззлиз» не сбавляли обороты и даже вышли вперёд — 90:83. Но в заключительном игровом отрезке «Портленд» сумел прибавить и вырвал победу — 126:122.

Самым результативным в составе победителей стал Дэмьен Лиллард, набравший 31 очко. Мощный дабл-дабл из 22 очков и 21 подбора оформил Юсуф Нуркич. У «Мемфиса» 35 баллов в активе Джа Моранта.

Благодаря этой победе орегонцы вышли в плей-офф, где встретятся с «Лос-Анджелес Лейкерс».

НБА - плей-офф. Квалификация. 1-й матч
15 августа 2020, суббота. 21:30 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
126 : 122
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 31, Макколлум - 29, Нуркич - 22, Энтони - 21, Трент-мл. - 8, Хезонья - 5, Уайтсайд - 4, Габриэль - 3, Коллинс - 3, Адамс, Литтл, Оар, Саймонс
Мемфис Гриззлиз: Морант - 35, Валанчюнас - 22, Брукс - 20, Кларк - 20, Андерсон - 10, Толливер - 7, Аллен - 3, Мелтон - 3, Дьенг - 2, Ватанабэ, Гудурич, Джексон, Джексон, Джонс, Кончар, Портер, Уинслоу
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