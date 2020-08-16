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«Даллас» установил новый выдающийся рекорд НБА

«Даллас» установил новый выдающийся рекорд НБА
Баскетбол / НБА 0

Клуб НБА «Даллас Маверикс» установил уникальное для лиги достижение. В сезоне-2019/2020 «Маверикс» набирали 116,7 очка за 100 владений — это наивысший показатель за всю историю НБА, сообщается в «твиттере» лиги.

По итогам регулярного чемпионата «Даллас» занял седьмое место в Западной конференции и второе — в Юго-Западном дивизионе. В первом раунде плей-офф лиги «Маверикс» сыграют «Лос-Анджелес Клипперс». Чемпионский титул НБА «Даллас» завоевал один раз в истории — в 2011 году.

Определены все пары плей-офф НБА
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