«Даллас» установил новый выдающийся рекорд НБА

Клуб НБА «Даллас Маверикс» установил уникальное для лиги достижение. В сезоне-2019/2020 «Маверикс» набирали 116,7 очка за 100 владений — это наивысший показатель за всю историю НБА, сообщается в «твиттере» лиги.

По итогам регулярного чемпионата «Даллас» занял седьмое место в Западной конференции и второе — в Юго-Западном дивизионе. В первом раунде плей-офф лиги «Маверикс» сыграют «Лос-Анджелес Клипперс». Чемпионский титул НБА «Даллас» завоевал один раз в истории — в 2011 году.