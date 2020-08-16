Морант покорил уникальный исторический рекорд Мэджика Джонсона

Разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант в стыковом матче за право сыграть в плей-офф НБА с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (122:126) набрал 35 очков и 8 передач.



Морант провёл последнюю игру в нынешнем сезоне, в котором считается главным претендентом на звание лучшего новичка НБА. Морант за сезон набрал в среднем 17,8 очка и 7,3 передачи. Он стал седьмым новичком в истории НБА, набравший не менее 17 очков и 7 передач. Оскар Робертсон, Мэджик Джонсон, Айзея Томас, Дэймон Стадемайр, Аллен Айверсон, Трэй Янг делали это ранее.

Из всей группы баскетболистов Морант стал вторым новичком в истории НБА после Мэджика Джонсона, набравшим более 17 очков, 7 передач в среднем за сезон при истинной точности выше 50%.

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