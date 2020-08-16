Джеймс Харден установил два потрясающих исторических рекорда НБА

Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден оформил дабл-дабл из 27 очков и 10 передач в последнем матче регулярного чемпионата НБА с «Филадельфией Сиксерс» (96:134). За сезон Харден набрал в среднем 34,3 очка, 6,6 подбора, 7,5 передач и 1,8 перехвата.
Харден совершал не менее 10 трёхочковых попыток и 10 попыток с линии штрафного броска за игру в каждом из последних трёх сезонов. Ни один другой игрок в истории НБА не делал этого ни разу. Харден реализовал не менее 200 трёхочковых и 600 штрафных бросков в каждом из последних шести сезонов. Ни один другой игрок в истории НБА не делал этого даже дважды подряд. Один раз за карьеру подобное совершали только Гилберт Аренас и Расселл Уэстбрук.
«Хьюстон» вышел в плей-офф, где в первом раунде встретится с «Оклахома-Сити Тандер». Как ожидается, в первых играх серии «Рокетс» не смогут рассчитывать на помощь разыгрывающего Рассела Уэстбрука.
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