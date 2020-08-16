Новичок «Мемфиса» установил феноменальный рекорд НБА

Тяжёлый форвард «Мемфис Гриззлиз» Брэндон Кларк завершил выступление в сезоне-2019/2020 стыковым матчем за право сыграть в плей-офф НБА с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (122:126).
По итогам сезона Кларк реализовал 61,8% бросков с игры, что является самым высоким показателем точности в истории НБА для новичков. Это также самый высокий процент точности в истории среди всех баскетболистов, выступавших за франшизу «Мемфис Гриззлиз».
«Мемфис» не смог завоевать право сыграть в плей-офф Западной конференции против «Лос-Анджелес Лейкерс». «Гриззлиз» необходимо было дважды побеждать «Портленд» в стыковых матчах и ни разу не уступать, однако подопечные Тэйлора Дженкинса проиграли уже в первой встрече и покидают «пузырь» в Орландо.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Мемфис Гриззлиз».
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