Новичок «Мемфиса» установил феноменальный рекорд НБА

Тяжёлый форвард «Мемфис Гриззлиз» Брэндон Кларк завершил выступление в сезоне-2019/2020 стыковым матчем за право сыграть в плей-офф НБА с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (122:126).

По итогам сезона Кларк реализовал 61,8% бросков с игры, что является самым высоким показателем точности в истории НБА для новичков. Это также самый высокий процент точности в истории среди всех баскетболистов, выступавших за франшизу «Мемфис Гриззлиз».



«Мемфис» не смог завоевать право сыграть в плей-офф Западной конференции против «Лос-Анджелес Лейкерс». «Гриззлиз» необходимо было дважды побеждать «Портленд» в стыковых матчах и ни разу не уступать, однако подопечные Тэйлора Дженкинса проиграли уже в первой встрече и покидают «пузырь» в Орландо.

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