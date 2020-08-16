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Егор Мещеряков вышел на акцию протеста в Минске

Егор Мещеряков вышел на акцию протеста в Минске
Баскетбол 0

Бывший баскетболист УНИКСа и сборной Беларуси, а также экс-член тренерского штаба национальной команды Беларуси Егор Мещеряков вышел на антиправительственную акцию протеста. Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети «Фейсбук».

«Мой народ, спасибо! Мы – белорусы! Счастье в глазах каждого на улицах», — написал Мещеряков на своей странице.

Соответствующий пост доступен на странице Мещерякова в социальной сети.

Напомним, Беларусь уже на протяжении недели охвачена антиправительственными манифестациями. Несогласные с результатами президентских выборов выходят на улицы и требуют пересчёта голосов или новых выборов. По официальным данным ЦИК, действующий президент страны Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.

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