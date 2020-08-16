Эксперт: у Лилларда худший процент побед в плей-офф среди всех игроков НБА
Баскетбольный обозреватель Скип Бэйлесс после выхода «Портленд Трэйл Блэйзерс» в плей-офф Западной конференции отметил, что у лидера орегонцев Дэмьена Лилларда худший процент побед в плей-офф среди всех игроков лиги.
«С момента попадания Лилларда в НБА, у него худший процент побед в плей-офф среди всех игроков лиги. У него также второй худший показатель побед/поражений в плей-офф. Слышал, он настоящая звезда в развязках матчей. Пусть покажет это. Пусть поддержит ажиотаж. Пришло время Дэмьена», — написал Бейлесс на своей странице в «Твиттере».
С момента попадания в лигу Лиллард пропустил плей-офф лишь один раз. В постсезоне он сыграл в 51 матче. «Портленд» завоевал в этих встречах 19 побед и потерпел 32 поражения.
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