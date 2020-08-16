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Владе Дивац назвал главную причину увольнения из «Сакраменто»

Владе Дивац назвал главную причину увольнения из «Сакраменто»
Баскетбол / НБА 0

Бывший генеральный менеджер «Сакраменто Кингз» Владе Дивац заявил, что главной причиной его ухода из клуба стали разногласия с владельцем Вивеком Ранадиве из-за выбора Марвина Бэгли вместо Луки Дончича на драфте НБА 2018 года.

«Был ли этот выбор на драфте камнем преткновения между мною и Ранадиве? Да. Это было моё решение. По-прежнему считаю, что у Марвина есть большой потенциал. Но мне нужно было больше времени, чтобы доказать это. Уверен, Марвин докажет, что все неправы. Но в этой лиге нужно показывать продуктивность сейчас. У людей нет терпения, но я понимаю это», – приводит слова Диваца The Sacramento Bee.

На драфте-2018 Дивац использовал второй пик на «большого» Марвина Бэгли, Дончича под третьим пиком выбрала «Атланта Хоукс», сразу же обменяв в «Даллас Маверикс» на Трэя Янга.

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