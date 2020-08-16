«Локомотив-Кубань» объявил о подписании контракта с Реджи Линчем

«Локомотив-Кубань» на официальном сайте объявил о подписании контракта с американским центровым Реджи Линчем (208 см, 120 кг).
Линч с 2013 по 2015 выступал в NCAA за университет Иллинойса, а с 2016 по 2018 за университет Миннесоты. В 2017 году был признан лучшим защищающимся игроком турнира Big Ten. Профессиональная карьера Линча началась с эстонского «Калева» в Единой Лиге ВТБ в сезоне-2018/2019. Вместе с «Калевом» Реджи выиграл чемпионат Эстонии.
В сезоне-2019/2020 американский центровой играл во втором дивизионе чемпионата Италии за «Уранию Милан». Провел 26 матчей, в которых набирал 11,3 очка, 6,5 подбора, 2,6 блок-шота в среднем за игру. Признан лучшим защищающимся игроком сезона.
«Этим подписанием мы усиливаем свои позиции под кольцом, добавляем вариативности в командных действиях. К уже имеющимся «большим» Алану Уильямсу и Валерию Калинову подключится габаритный, но очень подвижный центровой. Реджи выделяется своей работоспособностью, он хорошо читает игру, эффективен в пик-н-роллах, любит командный баскетбол. Из сильных качеств однозначно можно выделить его защиту, он, безусловно, поможет нам добавить давления на соперника в краске», — заявил главный тренер «Локо» Евгений Пашутин.
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