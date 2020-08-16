Зайон набрал больше всего очков за первые 24 матча сезона со времён Майкла Джордана
Первый номер драфта НБА 2019 года тяжёлый форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон установил интересное достижение в первый же сезон в сильнейшей лиге мира.
В первые 24 матча сезона баскетболист набирал в среднем 22,5 очка. Это второй показатель среди новичков с 1983 года. Первое место по-прежнему удерживает легендарный Майкл Джордан: в первом сезоне в НБА в составе «Чикаго Буллз» он набирал 24,8 очка, сообщается на странице ESPN в «Инстаграме».
Уильямсон входит в число претендентов на награду лучшему новичку года, но вероятность, что он её получит, крайне низка. Из-за травмы он пропустил первую половину сезона. А во время рестарта чемпионата не проявил лучших качеств и подвергся критике за плохую форму.
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