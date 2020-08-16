«Сакраменто» уволил ещё одного серба из команды Диваца

Предраг Стоякович уволен с поста помощника генерального менеджера «Сакраменто Кингз», сообщает официальный сайт НБА.



Стоякович работал на руководящих должностях во фронт-офисе «Кингз» с 2015 года, став частью команды Владе Диваца. Последние два года Стоякович выполнял обязанности помощника генерального менеджера.



Стоякович ушёл из «Сакраменто» через день после увольнения генерального менеджера Владе Диваца, который покинул клуб из-за разногласий с владельцем Вивеком Ранадиве. Одна из главных причин недовольства Ранадиве — выбор Дивацем центрового Марвина Бэгли вместо защитника Лука Дончича на драфте-2018.



Джо Думарс назначен временно исполняющим обязанности генерального менеджера. «Кингз» не выходили в плей-офф НБА последние 14 лет, что является худшей серией среди всех 30 клубов лиги.