Евролига увеличит призовой фонд на следующий сезон

Руководство Евролиги приняло решение увеличить призовой фонд турнира в сезоне-2020/2021, сообщает Nova.rs.
По информации источника, каждая команда, независимо от результатов, получит по меньшей мере € 1,5 млн, если у неё есть долгосрочная лицензия Евролиги. Если же лицензии нет, то команда гарантированно получит € 0,5 млн.
Кроме того, по итогам сезона призы получат 14 команд и будут отменены призы за каждую игру. Команда, которая займёт 14-е место в сезоне, получит € 150 тыс. Приз за выход в «Финал четырёх» составит € 650 тыс.
Сезон Евролиги — 2020/2021 стартует 1 октября. В этот день в первом туре московский ЦСКА встретится в гостях с «Барселоной», а петербургский «Зенит» на выезде — с турецким «Анадолу Эфес». Подмосковные «Химки» 2-го примут греческий «Панатинаикос».
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