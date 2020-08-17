«Реал» прояснил ситуацию с возможным переходом Дека в НБА

Форвард Габриэль Дек останется в составе мадридского «Реала» и не ведёт переговоры об отъезде в НБА, сообщает Defensa Central. По информации источника, слухи об уходе Дека из команды были вызваны тем, что он не участвует в коллективных тренировках, однако, причиной этого не является уход игрока из команды.
Ранее сообщалось, что «Реал» не может договориться по новому контракту с Деком. Соглашение с аргентинцем истекает в 2021 году. «Реал» намерен продлить договор сейчас, но Дек не хочет этого, поскольку раздумывает над продолжением карьеры в НБА. Не исключено, что он попытается уехать в лигу в межсезонье-2020, заплатив «Реалу» выкуп за расторжение контракта.
Ранее желание покинуть «Реал» выразил разыгрывающий Факундо Кампаццо. Кроме того, мадридский клуб решил отпустить в «Панатинаикос» Николаса Лапровиттолу.
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