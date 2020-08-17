Сандлер: боятся только наших клубов, как ЦСКА, а сборные, тренеры, судьи потеряли класс
Кандидат на пост президента РФБ Эдуард Сандлер заявил, что российский баскетбол потерял уважение на международной арене.
«Боятся только наших клубов, таких как ЦСКА, а наши сборные, тренеры, судьи потеряли класс. У нас только клубы Евролиги на высоком уровне, но там все тренеры и игроки иностранцы, и мы с этого ничего не имеем.
В высшем дивизионе работает только один российский тренер – Пашутин. Тренер сборной Сергей Базаревич без работы в России уже третий сезон. Для меня это дикость, президент федерации имеет все возможности обязать неформально клуб взять на работу тренера сборной, но Андрей Кириленко иначе воспитан, а я бы впился в клубы зубами, пока не трудоустроил тренера сборной», — приводит слова Сандлера ТАСС.
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