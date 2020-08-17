Президент «Спартака»: клуб продолжает искать средства для выступления в следующем сезоне

Президент БК «Спартак» (Санкт-Петербург) Андрей Фетисов заявил, что сообщения об отказе клуба выступать в чемпионате России оказались преждевременными.

«Пока не принято окончательного решения насчёт следующего сезона. Клуб продолжает искать средства. Мы подали заявку на участие в первенстве Суперлиги 1, в которой выступали в последние годы. Насколько мне известно, не одни мы испытываем сложности с финансированием, почти у всех клубов Суперлиги 1 сейчас проблемы. Пандемия коронавируса сильно ударила по компаниям, которые поддерживали баскетбол. Но время ещё есть, чемпионат в нашем дивизионе стартует ориентировочно в начале октября. В прошлом году мы получили субсидию от комитета по физкультуре и спорту Санкт-Петербурга, в этом году пока на неё не подавали заявку.



В сезоне-2018/2019, в котором «Спартак» занял второе место в Суперлиге 1, наш бюджет составлял 100 миллионов рублей. К сожалению, в прошлом сезоне он резко уменьшился, у клуба накопились долги перед игроками и сотрудниками. Не погашен и долг перед Российской федерацией баскетбола, сумму которого я не хочу называть. Да, РФБ возглавляет Андрей Кириленко, для которого «Спартак» не чужой клуб, он в нём начинал играть. Но Кириленко при всём желании не может сделать нашему клубу поблажку или дать отсрочку, регламент есть регламент, его надо выполнять», — приводит слова Фетисова «Петербургский дневник».