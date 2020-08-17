«Торонто» установил впечатляющий рекорд НБА с 1974 года

«Торонто» стал первой командой НБА с 1974 года, в составе которой сразу пять баскетболистов набрали 15 и более очков за регулярный чемпионат, приняв участие как минимум в 50 матчах, сообщает Sportsnet.



Кайл Лоури (19,4 очка), Фред Ванвлит (17,6), Паскаль Сиакам (22,9), Норман Пауэлл (16,0) и Серж Ибака (15,4) покорили этот показатель в составе «Торонто». В последний раз пять игроков набирали более 15 очков в составе «Баффало Брэйвз» в сезоне-1973/1974.

«Торонто» является действующим чемпионом НБА. В регулярном чемпионата сезона-2019/2020 подопечные Ника Нерса заняли второе место в турнирной таблице Восточной конференции. Соперником «Рэпторс» в первом раунде плей-офф станет «Бруклин Нетс».