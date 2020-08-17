«Портленд» добился уникального достижения для НБА в XXI веке

«Портленд Трэйл Блэйзерс» вышел в плей-офф Западной конференции с результатом 35-39.



Впервые в XXI веке клуб НБА стал участником постсезона с отрицательным балансом побед и поражений в Западной конференции, сообщает Reddit. В 1997 году в плей-офф Запада пробились сразу три клуба с отрицательным балансом — «Финикс Санз» (40-42), «Миннесота Тимбервулвз» (40-42) и «Лос-Анджелес Клипперс» (36-46). После этого худшим результатом клубов—участников плей-офф был нейтральный баланс (четыре случая).



«Портленд» в первом раунде плей-офф сыграет с «Лос-Анджелес Лейкерс». Подопечные Терри Стоттса завоевали право сыграть в постсезоне после победы в стыковом матче с «Мемфис Гриззлиз» (126:122). Разыгрывающий «Блэйзерс» Дэмьен Лиллард был признан MVP рестарта сезона НБА в Орландо.