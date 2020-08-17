УНИКС сохранил в составе двух российских игроков

УНИКС продлил контракты на сезон-2020/2021 с 34-летним защитником Евгением Колесниковым и 27-летним форвардом Дмитрием Узинским, сообщил клуб на своей странице в «Твиттере».
Колесников в прошлом сезоне Единой лиги ВТБ в среднем набирал 6,4 очка и 2,5 подбора, Узинский – 2,5 очка и 1,4 подбора.
Напомним, УНИКС в межсезонье подписал контракты с американским центровым Джорданом Морганом и его соотечественниками Нэйтом Уолтерсом, Джоном Холландом и Джоном Брауном, российскими баскетболистами Павлом Антиповым и Георгием Жбановым, а также продлил соглашение с Джамаром Смитом. Казанский клуб расстался с Джорданом Теодором, Реймаром Морганом, Андреем Кощеевым, Валерием Лиходеем, Хаукуром Палссоном, Эриком Макколлумом и Алексом Тайусом. В следующем сезоне УНИКС будет представлять Россию в Еврокубке.
- 17 августа 2020
-
18:40
-
18:27
-
18:13
-
18:00
-
17:55
-
17:52
-
17:47
-
17:35
-
16:27
-
16:13
-
15:51
-
15:49
-
15:33
-
14:46
-
14:16
-
13:40
-
12:58
-
11:43
-
10:14
-
09:25
-
07:56
-
07:49
-
07:33
-
07:21
-
01:01
- 16 августа 2020
-
23:48
-
22:46
-
21:54
-
21:11
-
21:05
-
20:29
-
18:46
-
17:38
-
16:54
-
14:43