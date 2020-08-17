УНИКС сохранил в составе двух российских игроков

УНИКС продлил контракты на сезон-2020/2021 с 34-летним защитником Евгением Колесниковым и 27-летним форвардом Дмитрием Узинским, сообщил клуб на своей странице в «Твиттере».

Колесников в прошлом сезоне Единой лиги ВТБ в среднем набирал 6,4 очка и 2,5 подбора, Узинский – 2,5 очка и 1,4 подбора.

Напомним, УНИКС в межсезонье подписал контракты с американским центровым Джорданом Морганом и его соотечественниками Нэйтом Уолтерсом, Джоном Холландом и Джоном Брауном, российскими баскетболистами Павлом Антиповым и Георгием Жбановым, а также продлил соглашение с Джамаром Смитом. Казанский клуб расстался с Джорданом Теодором, Реймаром Морганом, Андреем Кощеевым, Валерием Лиходеем, Хаукуром Палссоном, Эриком Макколлумом и Алексом Тайусом. В следующем сезоне УНИКС будет представлять Россию в Еврокубке.