Евролига определилась с местом проведения «Финала четырёх»

Евролига планирует провести «Финал четырёх» сезона-2020/2021 в Кёльне (Германия), сообщает Eurohoops.
Именно в Германии должна была пройти решающая стадия Евролиги сезона-2019/2020, однако сезон был остановлен из-за пандемии коронавируса. Чемпион сезона не был определён. Клубы, которые выступали в сезоне-2019/2020, сохранили свои места в Евролиге и Еврокубке на следующий сезон.
Сезон Евролиги — 2020/2021 стартует 1 октября. В этот день в первом туре московский ЦСКА встретится в гостях с «Барселоной», а петербургский «Зенит» на выезде — с турецким «Анадолу Эфес». Подмосковные «Химки» 2-го примут греческий «Панатинаикос».
Напомним, ранее стало известно, что руководство Евролиги приняло решение увеличить призовой фонд турнира в сезоне-2020/2021.
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