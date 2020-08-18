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Певица исполнила гимн с высочайшего здания Западного полушария перед игрой плей-офф НБА

Певица исполнила гимн с высочайшего здания Западного полушария перед игрой плей-офф НБА
Баскетбол / НБА 0

«Торонто Рэпторс» играют первый матч серии первого раунда плей-офф НБА против «Бруклин Нетс».

«Торонто» считается номинальным хозяином встречи, однако из-за пандемии коронавируса матч проходит на нейтральной территории в «Диснейуорлде» в Орландо, штат Флорида. НБА решила соблюсти все формальности стандартного розыгрыша плей-офф, поэтому перед матчем в честь команды-хозяйки был исполнен гимн Канады.

Гимн исполнила известна певица Джесси Рейес, которая является номинанткой на «Грэмми» и обладательницей награды Juno Awards. Рейес стояла на колене на вершине здания «Си-Эн Тауэр» в Торонто, высота которого составляет 553 метра.

«Си Эн Тауэр» — высочайшее свободно стоящее здание в Западном полушарии.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Торонто Рэпторс».

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