Певица исполнила гимн с высочайшего здания Западного полушария перед игрой плей-офф НБА

«Торонто Рэпторс» играют первый матч серии первого раунда плей-офф НБА против «Бруклин Нетс».



«Торонто» считается номинальным хозяином встречи, однако из-за пандемии коронавируса матч проходит на нейтральной территории в «Диснейуорлде» в Орландо, штат Флорида. НБА решила соблюсти все формальности стандартного розыгрыша плей-офф, поэтому перед матчем в честь команды-хозяйки был исполнен гимн Канады.



Гимн исполнила известна певица Джесси Рейес, которая является номинанткой на «Грэмми» и обладательницей награды Juno Awards. Рейес стояла на колене на вершине здания «Си-Эн Тауэр» в Торонто, высота которого составляет 553 метра.



«Си Эн Тауэр» — высочайшее свободно стоящее здание в Западном полушарии.

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